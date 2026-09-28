UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Rentables UBS-Investment?
|
28.09.2026 10:03:45
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit UBS-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,04 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 76,687 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 128,83 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 25.09.2026 auf 40,80 CHF belief. Mit einer Performance von +212,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der UBS-Wert an der Börse wurde auf 124,95 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com
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