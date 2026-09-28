SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in UBS eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit UBS-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,04 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 76,687 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 128,83 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 25.09.2026 auf 40,80 CHF belief. Mit einer Performance von +212,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der UBS-Wert an der Börse wurde auf 124,95 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at