UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Performance unter der Lupe 26.10.2026 10:04:08

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das UBS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,70 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die UBS-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 729,927 UBS-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 27 970,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 38,32 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 179,71 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von UBS belief sich zuletzt auf 117,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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