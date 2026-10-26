UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Performance unter der Lupe
|
26.10.2026 10:04:08
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das UBS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,70 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die UBS-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 729,927 UBS-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 27 970,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 38,32 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 179,71 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von UBS belief sich zuletzt auf 117,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu UBS
|
23.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|41,64
|1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.