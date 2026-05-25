SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren eingefahren

Das UBS-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des UBS-Papiers betrug an diesem Tag 17,67 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das UBS-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,593 UBS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 099,04 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 22.05.2026 auf 37,09 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 109,90 Prozent.

Am Markt war UBS jüngst 112,73 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at