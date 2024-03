SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UBS gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der UBS-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das UBS-Papier an diesem Tag bei 12,24 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 817,327 UBS-Aktien. Die gehaltenen UBS-Papiere wären am 08.03.2024 22 264,00 CHF wert, da der Schlussstand 27,24 CHF betrug. Damit wäre die Investition 122,64 Prozent mehr wert.

UBS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 88,07 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at