SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in UBS eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der UBS-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,81 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 595,061 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der UBS-Aktie auf 40,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 070,22 CHF wert. Mit einer Performance von +140,70 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von UBS belief sich zuletzt auf 122,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at