UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Profitable UBS-Investition? 07.09.2026 10:04:00

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UBS-Aktie Anlegern gebracht.

Am 07.09.2025 wurde die UBS-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 32,10 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 31,153 UBS-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 1 395,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 44,81 CHF belief. Damit wäre die Investition 39,60 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von UBS belief sich jüngst auf 137,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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