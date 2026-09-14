UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Rentable UBS-Anlage?
|
14.09.2026 10:03:41
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die UBS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,46 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 426,257 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,56 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 18 994,03 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 89,94 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von UBS betrug jüngst 136,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com
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