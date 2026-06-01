UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Lukrative UBS-Anlage? 01.06.2026 10:04:06

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in UBS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der UBS-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die UBS-Aktie bei 14,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 675,904 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 035,48 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 150,35 Prozent angezogen.

UBS war somit zuletzt am Markt 112,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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