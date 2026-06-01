UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Lukrative UBS-Anlage?
|
01.06.2026 10:04:06
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der UBS-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die UBS-Aktie bei 14,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 675,904 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 035,48 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 150,35 Prozent angezogen.
UBS war somit zuletzt am Markt 112,69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu UBS
|
17:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:58
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Zurückhaltung in Zürich: SMI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Zürich: SMI am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: SLI sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|26.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|41,11
|1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.