UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Frühes Investment
|
21.09.2026 10:03:43
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
UBS-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,13 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,080 Anteilen. Die gehaltenen UBS-Anteile wären am 18.09.2026 294,16 CHF wert, da der Schlussstand 41,55 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 194,16 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von UBS belief sich zuletzt auf 127,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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