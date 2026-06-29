SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in UBS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

UBS-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das UBS-Papier bei 14,29 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,000 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2026 auf 39,97 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 279,80 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 179,80 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von UBS belief sich jüngst auf 121,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at