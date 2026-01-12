UBS Aktie

Investmentbeispiel 12.01.2026 10:03:45

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das UBS-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das UBS-Papier bei 13,56 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die UBS-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,375 UBS-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.01.2026 281,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 38,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 181,34 Prozent erhöht.

UBS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 119,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu UBS

Analysen zu UBS

07:44 UBS Underweight Barclays Capital
07:26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 UBS Kaufen DZ BANK
15.12.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

UBS 40,44 -0,86% UBS

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
