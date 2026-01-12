SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das UBS-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das UBS-Papier bei 13,56 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die UBS-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,375 UBS-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.01.2026 281,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 38,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 181,34 Prozent erhöht.

UBS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 119,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at