SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in UBS-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem UBS-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die UBS-Aktie 27,65 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 361,664 Anteilen. Die gehaltenen UBS-Anteile wären am 23.12.2025 13 359,86 CHF wert, da der Schlussstand 36,94 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von UBS bezifferte sich zuletzt auf 115,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at