UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|UBS-Performance
|
29.12.2025 10:03:51
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem UBS-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die UBS-Aktie 27,65 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 361,664 Anteilen. Die gehaltenen UBS-Anteile wären am 23.12.2025 13 359,86 CHF wert, da der Schlussstand 36,94 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von UBS bezifferte sich zuletzt auf 115,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Yu Lan / Shutterstock.com
Analysen zu UBSmehr Analysen
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|39,68
|0,00%