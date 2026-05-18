UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Profitables UBS-Investment?
|
18.05.2026 10:04:29
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UBS-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die UBS-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 27,75 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,604 UBS-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 129,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 35,97 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 29,62 Prozent.
UBS wurde am Markt mit 109,25 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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