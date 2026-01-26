UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|UBS-Investition
|
26.01.2026 10:04:21
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem UBS-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 31,84 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 314,070 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 37,16 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 670,85 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,71 Prozent gesteigert.
Alle UBS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 115,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Yu Lan / Shutterstock.com
Analysen zu UBS
|06:46
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|40,63
|1,37%