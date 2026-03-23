SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zurich Insurance-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Zurich Insurance-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie betrug an diesem Tag 225,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,435 Zurich Insurance-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 398,23 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 20.03.2026 auf 540,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 139,82 Prozent angewachsen.

Am Markt war Zurich Insurance jüngst 80,90 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at