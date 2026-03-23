Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Rentables Zurich Insurance-Investment?
|
23.03.2026 10:04:34
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Zurich Insurance-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie betrug an diesem Tag 225,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,435 Zurich Insurance-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 398,23 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 20.03.2026 auf 540,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 139,82 Prozent angewachsen.
Am Markt war Zurich Insurance jüngst 80,90 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
23.03.26
|SIX-Handel: SLI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Zürich in Grün: SMI verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
23.03.26
|Optimismus in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
23.03.26
|Montagshandel in Zürich: SLI am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Montagmittag (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: SMI schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
19.03.26
|SIX-Handel SLI beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.03.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|585,60
|-0,81%