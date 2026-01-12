SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Zurich Insurance-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Zurich Insurance-Aktie bei 450,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,222 Zurich Insurance-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 577,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,17 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 28,17 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Zurich Insurance zuletzt 82,19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at