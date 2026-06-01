SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Zurich Insurance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Zurich Insurance-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 429,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Zurich Insurance-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,310 Zurich Insurance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 983,68 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 29.05.2026 auf 557,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,84 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Zurich Insurance betrug jüngst 83,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at