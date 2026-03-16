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Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Lohnendes Zurich Insurance-Investment? 16.03.2026 10:04:12

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zurich Insurance gewesen.

Am 16.03.2021 wurde die Zurich Insurance-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 391,20 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,256 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,58 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Anteils am 13.03.2026 auf 538,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,58 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Zurich Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 80,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

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