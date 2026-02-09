Zurich Insurance Aktie

Profitabler Zurich Insurance-Einstieg? 09.02.2026 10:04:28

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Zurich Insurance-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zurich Insurance-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 432,90 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,310 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie auf 573,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 323,63 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,36 Prozent zugenommen.

Alle Zurich Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 81,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

29.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 622,20 -0,77% Zurich Insurance AG (Zürich)

