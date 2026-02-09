Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Profitabler Zurich Insurance-Einstieg?
|
09.02.2026 10:04:28
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zurich Insurance-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 432,90 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,310 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie auf 573,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 323,63 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,36 Prozent zugenommen.
Alle Zurich Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 81,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
