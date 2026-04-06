SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Zurich Insurance-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zurich Insurance-Papier an diesem Tag 452,10 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Zurich Insurance-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,221 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie auf 570,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,26 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich jüngst auf 85,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at