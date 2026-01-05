Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Investmentbeispiel
|
05.01.2026 10:03:53
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 05.01.2025 wurden Zurich Insurance-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zurich Insurance-Anteile 545,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18,349 Zurich Insurance-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 11 042,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 601,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 10,42 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 85,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|647,20
|0,22%
