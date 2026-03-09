SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Zurich Insurance-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 446,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,391 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 529,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 862,96 CHF wert. Mit einer Performance von +18,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Zurich Insurance jüngst 79,19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at