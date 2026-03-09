Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

Rentabler Zurich Insurance-Einstieg? 09.03.2026 10:03:48

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zurich Insurance eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Zurich Insurance-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 446,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,391 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 529,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 862,96 CHF wert. Mit einer Performance von +18,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Zurich Insurance jüngst 79,19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

03.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

