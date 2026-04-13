Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Rentable Zurich Insurance-Anlage?
|
13.04.2026 10:03:42
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Zurich Insurance-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie betrug an diesem Tag 379,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,634 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 546,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 440,08 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,01 Prozent angewachsen.
Zurich Insurance wurde am Markt mit 81,64 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
15.04.26
|Anleger in Habachtstellung: SLI pendelt schlussendlich um die Nulllinie (finanzen.at)
|
15.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
15.04.26
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Zürich: SLI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Zürich: SLI liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Zürich: SMI liegt im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Freundlicher Handel: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.04.26
|SLI aktuell: SLI zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|26.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|608,00
|0,30%