SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Zurich Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Zurich Insurance-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie betrug an diesem Tag 379,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,634 Zurich Insurance-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 546,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 440,08 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,01 Prozent angewachsen.

Zurich Insurance wurde am Markt mit 81,64 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at