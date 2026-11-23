Vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Zurich Insurance-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 393,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zurich Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,254 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (633,40 CHF), wäre die Investition nun 160,88 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,88 Prozent zugenommen.

Zurich Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at