Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Profitables Zurich Insurance-Investment?
|
23.11.2026 10:03:36
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Zurich Insurance-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 393,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zurich Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,254 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (633,40 CHF), wäre die Investition nun 160,88 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,88 Prozent zugenommen.
Zurich Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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|18.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
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|Zurich Insurance Hold
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|17.11.26
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|17.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
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|Zurich Insurance AG (Zürich)
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