Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Frühe Investition 27.04.2026 10:03:32

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor einem Jahr gekostet

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Zurich Insurance-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 568,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,176 Zurich Insurance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 547,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,31 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3,69 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 81,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

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