SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Zurich Insurance-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zurich Insurance-Aktie an diesem Tag 234,60 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 42,626 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.07.2026 26 180,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 614,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 161,81 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance bezifferte sich zuletzt auf 90,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at