Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Langfristige Investition
|
03.08.2026 10:03:45
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Zurich Insurance-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zurich Insurance-Papiers betrug an diesem Tag 369,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Zurich Insurance-Papier investiert hätte, hätte er nun 27,078 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 615,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 674,79 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,75 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich jüngst auf 90,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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