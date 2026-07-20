SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie Anlegern gebracht.

Am 20.07.2025 wurde das Zurich Insurance-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 559,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zurich Insurance-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,179 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,70 CHF, da sich der Wert einer Zurich Insurance-Aktie am 17.07.2026 auf 624,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,70 Prozent vermehrt.

Der Zurich Insurance-Wert an der Börse wurde auf 91,85 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at