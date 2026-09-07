Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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Lohnende Zurich Insurance-Investition? 07.09.2026 10:04:00

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren verdient

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zurich Insurance gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zurich Insurance-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Zurich Insurance-Aktie an diesem Tag 257,20 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,888 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zurich Insurance-Papiers auf 601,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 339,04 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 133,90 Prozent gesteigert.

Zurich Insurance wurde am Markt mit 88,55 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

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