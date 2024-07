SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zurich Insurance von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie Anlegern gebracht.

Am 01.07.2021 wurde die Zurich Insurance-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 372,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,269 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,79 CHF, da sich der Wert einer Zurich Insurance-Aktie am 28.06.2024 auf 479,10 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 128,79 CHF entspricht einer Performance von +28,79 Prozent.

Zurich Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at