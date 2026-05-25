Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Profitable Zurich Insurance-Investition?
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25.05.2026 10:03:55
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Zurich Insurance-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 579,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,727 Zurich Insurance-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (567,60 CHF), wäre die Investition nun 979,97 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,00 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich jüngst auf 84,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
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