Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Performance
|
02.03.2026 10:16:34
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Zurich Insurance-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zurich Insurance-Anteile 593,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,685 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 978,10 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 27.02.2026 auf 580,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,19 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 82,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|634,00
|-0,31%
