Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

Zurich Insurance-Performance 02.03.2026 10:16:34

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Zurich Insurance-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Zurich Insurance-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zurich Insurance-Anteile 593,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,685 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 978,10 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 27.02.2026 auf 580,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,19 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance belief sich zuletzt auf 82,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

20.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 634,00 -0,31% Zurich Insurance AG (Zürich)

