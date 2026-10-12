Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Performance
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12.10.2026 10:03:45
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel wäre ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr heute wert
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zurich Insurance-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 573,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Zurich Insurance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,174 Zurich Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zurich Insurance-Papiers auf 576,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,45 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,45 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Zurich Insurance eine Marktkapitalisierung von 84,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|23.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|622,00
|0,42%
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