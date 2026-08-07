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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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ABB (Asea Brown Boveri)-Investition im Blick 07.08.2026 10:03:56

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2016 wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier letztlich bei 20,15 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hat, hat nun 496,252 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 40 851,45 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 06.08.2026 auf 82,32 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 308,51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ABB (Asea Brown Boveri) eine Börsenbewertung in Höhe von 149,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ABB

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