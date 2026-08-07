ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|ABB (Asea Brown Boveri)-Investition im Blick
|
07.08.2026 10:03:56
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 07.08.2016 wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier letztlich bei 20,15 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hat, hat nun 496,252 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 40 851,45 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 06.08.2026 auf 82,32 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 308,51 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ABB (Asea Brown Boveri) eine Börsenbewertung in Höhe von 149,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ABB
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
07.08.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SMI letztendlich fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
07.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
07.08.26
|SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|STOXX 50 aktuell: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,52
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.