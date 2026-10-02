ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Frühe Anlage
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02.10.2026 10:04:08
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,03 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,555 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien wären am 01.10.2026 3 786,30 CHF wert, da der Schlussstand 79,62 CHF betrug. Mit einer Performance von +278,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
ABB (Asea Brown Boveri) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 143,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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