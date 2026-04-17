ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Profitable ABB (Asea Brown Boveri)-Investition?
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17.04.2026 10:03:58
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier statt. Der Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,87 CHF. Bei einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,969 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 054,38 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Anteils am 16.04.2026 auf 72,44 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 305,44 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ABB (Asea Brown Boveri) eine Börsenbewertung in Höhe von 131,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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