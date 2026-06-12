ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Lohnende ABB (Asea Brown Boveri)-Anlage?
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12.06.2026 10:03:55
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,376 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers auf 81,28 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 437,00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 337,00 Prozent vermehrt.
Der ABB (Asea Brown Boveri)-Wert an der Börse wurde auf 142,75 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ABB
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