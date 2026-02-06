SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31,43 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,182 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf 66,44 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,39 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 211,39 CHF entspricht einer Performance von +111,39 Prozent.

Der Börsenwert von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 121,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

