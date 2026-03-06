ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Lukrative ABB (Asea Brown Boveri)-Anlage?
|
06.03.2026 10:03:46
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,348 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,58 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 087,15 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 108,71 Prozent.
Der Börsenwert von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich jüngst auf 123,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ABB
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
06.03.26
|Handel in Zürich: SMI notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse Zürich: SMI schwächelt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Zürich: So performt der SMI aktuell (finanzen.at)
|
05.03.26
|Zuversicht in Zürich: So performt der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,62
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.