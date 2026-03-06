SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,348 ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,58 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 087,15 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 108,71 Prozent.

Der Börsenwert von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich jüngst auf 123,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at