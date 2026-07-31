ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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ABB (Asea Brown Boveri)-Investmentbeispiel 31.07.2026 10:03:59

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile bei 31,94 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hat, hat nun 31,306 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.07.2026 2 462,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 78,66 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 146,25 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte ABB (Asea Brown Boveri) einen Börsenwert von 138,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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