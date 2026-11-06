SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier statt. Der Schlusskurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie betrug an diesem Tag 56,58 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,767 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 119,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 19,30 Prozent.

Am Markt war ABB (Asea Brown Boveri) jüngst 127,40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at