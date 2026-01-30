SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,14 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 199,442 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 238,93 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers am 29.01.2026 auf 66,38 CHF belief. Mit einer Performance von +32,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

ABB (Asea Brown Boveri) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 111,48 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at