ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Profitable ABB (Asea Brown Boveri)-Anlage? 24.04.2026 10:03:40

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile an diesem Tag bei 42,31 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert, befänden sich nun 236,351 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.04.2026 18 458,99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 78,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84,59 Prozent vermehrt.

Insgesamt war ABB (Asea Brown Boveri) zuletzt 139,48 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ABB

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