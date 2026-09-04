SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ABB (Asea Brown Boveri)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Investoren gebracht.

ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,02 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,758 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 367,39 CHF, da sich der Wert einer ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am 03.09.2026 auf 77,22 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 267,39 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 140,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at