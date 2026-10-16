SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ABB (Asea Brown Boveri)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 16.10.2023 wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers betrug an diesem Tag 32,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,058 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers auf 76,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 233,03 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 133,03 Prozent.

ABB (Asea Brown Boveri) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 142,89 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at