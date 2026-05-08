SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ABB (Asea Brown Boveri)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29,51 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,883 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 752,00 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Anteils am 07.05.2026 auf 81,22 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 175,20 Prozent.

ABB (Asea Brown Boveri) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 148,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at