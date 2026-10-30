ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Lukrativer ABB (Asea Brown Boveri)-Einstieg?
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30.10.2026 10:03:36
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren abgeworfen
ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile letztlich bei 19,72 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hat, hat nun 507,172 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 73,12 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 084,41 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +270,84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ABB (Asea Brown Boveri) bezifferte sich zuletzt auf 132,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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