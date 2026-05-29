ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Lukrative ABB (Asea Brown Boveri)-Anlage? 29.05.2026 10:03:53

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,674 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 475,96 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Anteils am 28.05.2026 auf 83,44 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 147,60 Prozent gleich.

Der Marktwert von ABB (Asea Brown Boveri) betrug jüngst 150,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ABB

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