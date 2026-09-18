ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|ABB (Asea Brown Boveri)-Performance
|
18.09.2026 10:04:01
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem ABB (Asea Brown Boveri)-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,03 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investierten, hätten nun 302,755 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere wären am 17.09.2026 24 075,08 CHF wert, da der Schlussstand 79,52 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 140,75 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 142,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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