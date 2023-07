SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in ABB (Asea Brown Boveri) abgeworfen

Am 21.07.2022 wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26,77 CHF wert. Bei einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 373,619 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien wären am 20.07.2023 12 919,75 CHF wert, da der Schlussstand 34,58 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,20 Prozent gesteigert.

Alle ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

